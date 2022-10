VinciCasa oggi 31 ottobre 2022 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

(Di lunedì 31 ottobre 2022)lunedì 31è Halloween, il giorno più terrificante dell’anno! Nonostante il clima di festa, nulla cambia per gli appassionati giocatori che possono sempre contare sull’appuntamento fisso e imperdibile con il concorso. Pronti ad entrare nelle grazie della bella dea bendata? Perché anche, lunedì 31, i giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta live. E sperare di vincere, ma giocando sempre con prudenza. Per concludere al meglio la settimana e questo mese! Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il ...

Il Corriere della Città

Indovinando i numeri dell'estrazionedisi potrà quindi destinare almeno 300.000 nell'acquisto di uno o più immobili. Poche le regole da seguire nel caso si diventi il fortunato ...L'estrazionedidomenica 30 ottobre 2022 mette in palio proprio 500.000 che devono essere investiti per il 60% in un acquisto immobiliare. Il prezzo degli immobili è abbastanza costante, e quindi è ... VinciCasa oggi 28 ottobre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera Sabato e domenica senza '5' nei concorsi del Win for Life VinciCasa mentre sono in diciotto a sfiorare il successo.Il concorso Win for Life VinciCasa continua a premiare i giocatori, ma stavolta niente '5' da 500mila euro. Il concorso Win for Life VinciCasa di venerdì 28 ottobre ha regalato 387 euro, ai quattro gi ...