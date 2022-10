La Gazzetta dello Sport

Nel riscaldamento di- Bologna, i giocatori della squadra lombarda hanno espresso la loro vicinanza a Pablo Marì con una maglietta speciale. Poi ...A seguire, alle 20.45, in campo- Bologna ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno si era aperto sabato con le vittorie di Napoli, Juventus e Inter . Ieri si sono giocate altre 5 ... Video Monza-Bologna, maglietta per Pablo Marì e minuto di silenzio prima della gara Il Monza sblocca la gara dell’U-Power Stadium contro il Bologna. Al 57' Aebischer atterra Sensi in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Andrea Petagna che spiazza Skorups ...La sfida dell'U-Power Stadium chiude la 12^ giornata del campionato di Serie A. Il Monza ritrova Petagna dal primo minuto, supportato dalla coppia Pessina-Ranocchia con Caprari inizialmente in panchin ...