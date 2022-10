Video concept Samsung Galaxy S23 Ultra con focus sulla fotocamera

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) IlS23 si avvicina a grandi passi e si moltiplicano i dettagli che lo riguardano. La quantità notevole di informazioni finora in nostro possesso hanno permesso di progettare un primodell’esemplare, ad opera del noto designer 4RMD. Il risultato, a dire la verità, è un vero piacere per gli occhi: guardare per credere ilin chiusura di articolo. IlS23in visione ha bordi sottilissimi e leggermente curvi. Lo schermo dovrebbe essere ancora una volta da 6,8 pollici con foro centrale per laselfie. Non passa di certo inosservato il moduloche mantiene la progettazione dell’attualeS22 ma con i sensori che (almeno in ...