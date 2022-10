Verona Roma | espulso Dawidowicz | rischia due giornate di squalifica

Commenta per primo I principali episodi da moviola di. H.Lunedì 31/10 h. 18.30 SACCHI VIVENZI - CIPRESSA IV: BARONI VAR: MARESCA AVAR: AURELIAN 34' - Espulso Dawidowicz per un brutto intervento scomposto ed in ritardo su ...... il 4 ottobre al Teatro Palapartenope di Napoli c'è Marracash Dal 3 al 6 ottobre all'Arena diil protagonista sarà Ligabue Lo stesso a giorno, a, si esibirà Mika: appuntamento al Palazzo ...Il Verona sblocca il match del Bentegodi contro la Roma intorno alla mezz’ora. Al 27' angolo battuto basso da Miguel Veloso per Faraoni al limite dell’area. Il capitano calcia forte verso la porta, Da ...Si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sfiderà al Bentegodi il Verona per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Napoli. I giallorossi cercheranno ...