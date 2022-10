Verona - Roma diretta | ora LIVE la partita di oggi

(Di lunedì 31 ottobre 2022)- Laal Bentegodi cerca una vittoria importantissima per mantenere la scia dei club in prime posizioni e scavalcare Lazio e Inter in classifica. La squadra di Mourinho apre stasera una ...

Allo stadio Bentegodi il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi si affrontanonel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0 - 0 ...- Laal Bentegodi cerca una vittoria importantissima per mantenere la scia dei club in prime posizioni e scavalcare Lazio e Inter in classifica. La squadra di Mourinho apre stasera una settimana ...La Roma di Mourinho è impegnata sul campo del Verona nel 12° turno di Serie A. I giallorossi arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Napoli e sono in sesta posizione, a quota 22, con Juve e ...Verona Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 31 ottobre 2022, alle ore 18,30. Le info ...