Verona - Roma diretta 1 - 1 | Zaniolo pareggia a fine primo tempo

Dopo aver sbloccato la gara del Bentegodi il difensore ha rimediato un'espulsione diretta per fallo durissimo su Zaniolo: ora Bocchetti trema E' il minuto 33 diquando Dawidowicz dopo aver sbloccato la partita viene espulso. Intervento irruento a gamba alta su Zaniolo, il difensore è andato con i tacchetti sul ginocchio sinistro del ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Zaniolo a fine primo tempo FLOP: Tameze a fine primo tempo ...Verona-Roma: dove vederla in TV La diretta TV di Verona-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La sfida avrà inizio oggi 31 ottobre alle ore 18.30. Ricordiamo, inoltre, che la partita Verona-Roma s ...1-1 fra Hellas Verona e Roma dopo i primi 45', ricchi di colpi di scena. Roma non troppo brillante, aggrappata ai colpi di classe di Zaniolo. Il numero 22 ha una grande intuizione nell'innescare un co ...