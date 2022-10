Verona-Roma 1-3 | Bocchetti | “Gara indirizzata dagli episodi | applausi ai tifosi”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “La prestazione c’è stata, i ragazzi hanno dato tutto. Alcunihanno indirizzato la partita“. Lo ha detto a Dazn l’allenatore delSalvatoredopo la sconfitta per 3-1 contro laal Bentegodi. Solo cinque punti per i gialloblù: “Non meritiamo questa classifica, anche in 10 abbiamo dato tutto – spiega – Dobbiamo continuare su questa strada, il lavoro è l’unica strada che conosco. Dobbiamo analizzare gli errori. Voglio fare un applauso ai“. Belle parole da Mourinho nel post: “Fa sempre piacere, ma avrei preferito avere qualche punto in più e meno complimenti“. SportFace.

Con la voglia, il carattere e la 'follia' dei giovani. La Roma vince a Verona, sorpassa in classifica la Lazio a una settimana dal derby e mette in vetrina il talento di Cristian Volpato, italo australiano che sigilla il successo giallorosso. José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con il Verona: 'Prima di tutto provo un sentimento di appoggio al Verona, perché hanno lottato tanto per uscire di qua con un punto.' È Cristian Volpato l'uomo partita di Verona-Roma. Il classe 2003 giallorosso decide la sfida con un gol nel finale che regala 3 punti ai giallorossi. Verona-Roma 1-3 in un posticipo della 12/a giornata della serie A. Padroni di casa in vantaggio con Dawidowicz al 27'. Nella ripresa i tre gol della Roma con Zaniolo al 47'.