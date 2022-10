Verona | Faraoni | «Noi dobbiamo solo lavorare | la fortuna girerà»

TUTTO mercato WEB

... 27' pt Davidowicz (V), 47' pt Zaniolo (R), 43' st Volpato (R), 47' st El Shaarawy (R)(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Davidowicz, Gunter, Ceccherini (1' st Hien);, Veloso (23' st Magnani),...Dall'errore di Abraham al gol del. Sul tiro dic'è il tocco di Dawidowicz. Dopo un check per valutare il possibile fuorigioco di Henry, l'arbitro convalida. Ma lo stesso Dawidowicz ... Verona-Roma 1-3, Faraoni: "Gara particolare, meritavamo altro. Manca ancora qualcosa" Le dichiarazioni del terzino gialloblù dopo la sconfitta contro i giallorossi Il terzino del Verona, Marco Davide Faraoni ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Roma: “C’è stato un grande spirito ...La Roma vince in rimonta grazie all’ingresso del giovane Volpato. Montipò 6: Non può nulla sui gol subiti. Quando viene chiamato in causa risponde presente. Dawidowicz 5,5: Il suo equivale a un “senza ...