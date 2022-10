Verona | Bocchetti | «Sensazioni positive | possiamo mettere in difficoltà la Roma»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il tecnico delSalvatoreè intervenuto a DAZN nei minuti precedenti alla gara di campionato contro la. Le sue parole Le dichiarazioni diprima di: PAROLE – “Lesono, i ragazzi si sono allenati alla grande e c’è voglia di rivalsa e di iniziare il nostro percorso. Kallon l’ho visto molto bene in settimana, è sempre stato in partita, proviamo ainla retroguardia della”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Le formazioni ufficiali:(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, Kallon; Henry. All .. Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;...Le formazioni ufficiali di- Roma(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore :. A ...Salvatore Bocchetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Roma: “Le sensazioni sono positive, i ragazzi si sono ...Si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sfiderà al Bentegodi il Verona per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Napoli. I giallorossi cercheranno ...