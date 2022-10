Vaccini | Amd e Sid | ' Fondamentale proteggere pazienti diabetici con l' anti-Zoster'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "Le persone affette da diabete, rispetto alla popolazione generale, corrono un maggior rischio di complicanze se contraggono malattie infettive. Per questa ragione, indipendentemente dalla loro età, rientrano tra le persone per cui sono raccomandati icontro diverse malattie, tra cui l'Herpes". Così Agostino Consoli, presidente della Società italiana diabetologia, all'Adnkronos Salute a margine del 29° Congresso nazionale Sid che si è appena concluso a Rimini. "In un documento congiunto siglato con l'Associazione medici diabetologi (Amd) - spiega Consoli - ribadiamo il concetto che la persona con diabete, sotto il profilo delle infezioni, è un paziente fragile. Non solo ha un rischio aumentato di contrarre infezioni, ma il decorso dell'infezione che contrae è più grave. Di conseguenza, ricordiamo ...