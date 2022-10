Università di Siena | Concorso per 20 Posti Area Amministrativa

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 20 Figure Professionali da inserire in, categoria C, è previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 203 sono riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Bando diSi rende noto che é bandita procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di ventidi categoria C, a tempo pieno ed indeterminato -, presso l'degli studi di, di cui treprioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate di cui ...