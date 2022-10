Università di Padova | Concorso per 10 Posti Area Amministrativa

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 10 Figure Professionali da inserire inGestionale, Categoria D, profilo generalista. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diViene indetta la selezione pubblica n. 2022N45, per esami e con eventuale preselezione, per l'assunzione a tempo indeterminato di dieci persone di categoria D, posizione economica D1,-gestionale, a tempo pieno, presso l'degli studi di. Didattica - profilo generalista. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro il ...