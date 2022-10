Una vita da rivvolgere | spiegazione finale | ci sarà una seconda stagione? Cast | trama | uscita

Leggi su youmovies

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il 28 ottobre su Netflix èla serie Unada riavvolgere con Megan Montaner (Pepa ne Il Segreto) nei panni della tormentata protagonista. Ecco unadell’enigmatico. Rivivresti i tuoi 20 anni con la mente dei 30? Per la protagonista di Unada riavvolgere non c’è stato scampo: la nuova serie in lingua