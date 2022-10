Una vita anticipazioni | Gabriela vuole uccidere Genoveva? Ha un complice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Saranno le ultime due settimane in compagnia di Una, quelle che aspettano il pubblico di Canale 5. La soap spagnola infatti sta per chiudere i battenti e salutare in maniera definitiva il pubblico di Mediaset che da sette anni, segue con affetto, tutte le vicende degli abitanti di Acacias 38. E nelle prossime puntate di Una, scopriremo quelle che sono le intenzioni di, la figlia diarrivata da poco in quartiere? Marcelo ha subito pensato che la ragazza non stesse raccontando la verità e non sbagliava. Infattinon ha mai perdonato sua madre per averla abbandonata sin dopo la sua nascita, nonostante l’abbia affidata a una zia e le abbia fatto sempre avere del denaro.odia sua madre e anche seancora non lo sa ha un ...