Un successo la prima Festa dello Sport a Santa Marinella

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– Un grandelache si è svolta sabato pomeriggio insieme alle associazioniive del territorio. Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Pietro Tidei, dalla delegata alloMarina Ferullo e dall’amministrazione comunale che ha voluto riconoscere con un premio l’impegno di tutte le associazioni che in questi anni hanno sempre continuato a lottare nonostante il dissesto finanziario e la pandemia del covid-19, per seguire questa forte passione per lo. Il sindaco Pietro Tidei ha ringraziato le associazioni e le famiglie che danno ai loro ragazzi l’opportunità di praticare le attività ...