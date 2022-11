Un Altro Domani si allunga per il Ponte anticipazioni

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) UnSettimana densa per Un. Oggi e, la soap iberica andrà in onda alle 16.20 per una puntata extra-large in onda sino all’inizio di Pomeriggio Cinque. Il daytime di Amici (insieme ad Uomini e Donne) non andrà in onda. Unda lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre 2022 Carmen e Linda escono a bere insieme e Linda informa l’amica di averle preparato una sorpresa: le ha fissato un appuntamento con una modista molto famosa. Carmen passa la serata a bere. Il giorno dopo si sveglia tardi e non si presenta all’appuntamento suscitando l’ira di Linda. La relazione tra Julia e Sergio va a gonfie vele, e Julia accetta che il marito diventi socio della bottega. La notizia viene accolta con gioia da ...