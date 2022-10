ULTIM’ORA – Inter | si ferma di nuovo Lukaku | il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 ottobre 2022)stop per Romelu. Il centravanti dell’sididopo essere rientrato nelle ultime sfide dei nerazzurri contro il Viktoria Plzen in Champions League e contro la Sampdoria in campionato. L’ha diramato unin cui spiega l’esito degli esami sul belga.Infortunio Infortunio, ildell’“Romeluha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina al centro Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno“.