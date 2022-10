Ultimo assalto alla diligenza dei sottosegretari Forza Italia allo scontro per blindare Mangiavalori E la maggioranza si spacca ancora

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Passano le ore, si avvicina il Consiglio dei ministri decisivo – previsto all’ora di pranzo – ma nellal’accordo suiapparelontano. Questa volta ad agitare le acque è il nome di Giuseppe Mangialavori che Silvio Berlusconi vorrebbe indicare comeo al ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini ma su cui ci sarebbe il veto di Giorgia Meloni che sarebbe a dir poco irritata. Questo perché sul medico senologo e coordinatore calabrese di Fi, come si legge in un articolo pubblicato da Repubblica, “si allungano da mesi le ombre di presunti rapporti con pentiti ed esponenti di spicco della ‘ndrangheta”.dal canto suo ha negato ogni addebito e si è sempre detto “più che sereno” ma, prosegue il quotidiano di via Cristoforo Colombo, “il suo ...

Virgilio

L'TANGO DI BOLSONARO Il grande lascito di Bolsonaro al Brasile è un'economia a pezzi. ...Donald Trump e non cederà la fascia presidenziale al suo successore a due anni esatti dall'a ...... le mete balneari e il nostro entroterra sono stati presi d'da italiani e stranieri, con un ... nel mese di settembre, quasi 1,9 milioni di presenze, oltre 100 mila in più dell'anno pre ... Il Tavagnacco vince con Diaz Ferrer all'ultimo assalto Sebbene manchi ormai veramente poco alla conclusione di The Walking Dead, onestamente non possiamo dire di sentirci vicini al series finale dello zombie drama più amato di tutti i tempi. Anzi, con ...Genova. Per Palazzo Ducale l’obbiettivo del ponte è superare i 10mila visitatori, per l’Acquario di Genova si punta a quota 20mila. Entrambe le strutture, rappresentative del turismo in città, nelle u ...