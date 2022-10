Ufficiale | Pioli ha rinnovato | si lega al Milan fino al 2025

Commenta per primo COMUNICATO: STEFANOIl Milan e Stefanoancora insieme AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefanofino al 30 giugno 2025. Dopo aver intrapreso un cammino ...Ciclo vincente Sabato, nella conferenza stampa di vigilia del match col Toro,aveva detto ... E il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato il rinnovo con un tweet sul profiloLa carriera da allenatore di Stefano Pioli proseguirà al Milan. Come riportato dal sito ufficiale dei rossoneri, il tecnico ha ...Lo Scudetto della passata stagione è stato l'apice del progetto rossonero e della carriera di Stefano Pioli, ex allenatore della Lazio, oggi Campione d'Italia al Milan. Il ...