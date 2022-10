Ufficiale | Pioli ha rinnovato fino al 2025 | ' Il Milan mi è entrato dentro'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Stefanoha firmato a Casail prolungamento di contratto coi rossoneri. Dopo avernel novembre 2021, l'allenatore delestende dunque l'accordo per due ulteriori stagioni, ...

Ciclo vincente Sabato, nella conferenza stampa di vigilia del match col Toro,aveva detto ... E il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato il rinnovo con un tweet sul profiloManca solo l'annuncio, che si era seduto sulla panchina del Diavolo esattamente 3 anni fa (era il mese di ottobre del 2019) subentrando all'esonerato Marco Giampaolo , che nel ...“Penso di no, siamo una squadra giovane e nuova: dobbiamo mantenere maggiore equilibrio e serenità, godiamoci il momento. Non dobbiamo illuderci o rimanere troppo male nei momenti negativi, dobbiamo s ...L'ex allenatore viola ora al Milan, Stefano Pioli, ha appena rinnovato con i rossoneri, firmando un prolungamento fino al 2025. E' lo stesso club ad annunciarlo: "AC Milan ...