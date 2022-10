Ucraina ultime notizie Usa | uscita della Russia dall’accordo sul grano è ricatto al mondo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha riferito che a causa dei danni a un impianto energetico vicino a Kiev l’80% dei consumatoricapitale è senza approvvigionamento idrico. Dodici navi per l’esportazione disono partite oggi dall’, nonostante lasi sia ritiratasulmediato dalla Turchia e dall’Onu. Vola il prezzo delsui mercati internazionali dopo che laha sospeso l’accordo in seguito agli attacchi subiti dalla sua flotta a Sebastopoli.

