Ucraina ultime notizie Bombe sporche | Aiea annuncia avvio ispezioni Usa | uscita della Russia da accordo sul grano è ricatto al mondo

IL REPORTAGE L'muore di sete, anche l'acqua è diventata un'arma della Russia Gli aggiornamenti ora per ora...radicale e le anime anarchiche in vari paesi pone un'ulteriore sfida di sicurezza Nelle... Un episodio più serio si è verificato nel 2020, quando nella cittàdi Lutsk un individuo ha ...Centrali energetiche nel mirino: blackout continui. Razzo abbattuto cade oltre confine La strategia militare russa sta dando i suoi primi, drammatici, frutti. Colpire a tappeto centrali energetiche e ...Molti auspicano una spinta per riformare le regole, ma il Pact on Migration resta sempre bloccato dai governi nazionali ...