Ucraina | la Norvegia alza il livello di allerta militare verso la Russia

RaiNews

"Oggi non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia trascinare lao qualsiasi altro Paese direttamente in guerra, ma la guerra inrende necessario che tutti i Paesi della Nato ...Al momento non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia coinvolgere direttamente lao qualsiasi altro Paese nella guerra, ma il conflitto insignifica che è necessario che ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 250 - Sindaco Kiev: riattivata parte rete idrica, 40% ancora senz'acqua - Sindaco Kiev: riattivata parte rete idrica, 40% ancora senz'acqua Lo ha annunciato il premier norvegese Jonas Gahr Støre, pur sottolineando che non è stata rilevata alcuna minaccia immediata del paese che confina con la federazione russa.Il governo norvegese ha innalzato il livello di allerta delle Forze Armate norvegesi per rafforzare i compiti di sorveglianza e prevenzione nelle infrastrutture e negli impianti chiave, poiché il Prim ...