Twitter | Musk | al lavoro per far pagare spunta blu verifica account

Elonha ordinato allo staff didi lavorare 24 ore su 24 per introdurre un addebito per gli utenti che vogliono mantenere il "segno di spunta blu", che indica che il loro account sul social ...Non appena assunta la proprietà di, e assunto il ruolo di "Chief Twit" , Elonsta già pianificando la sua strategia di monetizzazione per il popolare social network di microblogging. La prima mossa sembra essere ...Roma, 31 ott. (askanews) - Elon Musk ha ordinato allo staff di Twitter di lavorare 24 ore su 24 per introdurre un addebito per gli utenti ...Twitter potrebbe cambiare alcune dinamiche. Tra non molto gli utenti dovranno pagare 19,99 dollari per l'account verificato ...