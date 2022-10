Twitter | la spunta blu potrà costare venti dollari al mese

...funzioni che ricadono sotto aBlue e alzare a 19,99 dollari al mese il costo della sottoscrizione. Fra le funzionalità aggiuntive, ci sarebbe la verifica dell'account (evidente dalla...A quanto pare, infatti, il nuovo CEO del social network vorrebbe far pagare un canone mensile per ottenere lablu . La direttiva di Musk sarebbe di cambiareBlue , il sistema di ...Dopo l'acquisizione di Elon Musk, che licenzierà il 25% dei dipendenti, il social network progetta di addebitare un costo per la verifica dell'account ...Elon #Musk comincia a implementare le prime modifiche, a partire dal blu #badge di #Twitter per gli utenti verificati. #elonmusk ...