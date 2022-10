“Tutto in mano agli avvocati” UeD | la coppia chiude nel modo peggiore dopo 3 anni d’amore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Uomini e Donne, salta un’altra: è addio tra Palo Marzotto e Sabrina Travni.l’amore è arrivato al termine e pare non proprio in maniera serena. Paolo e Sabrina si erano conosciuti nel 2019 all’interno del programma dove lui era arrivato per corteggiare Gemma Galgani. Nei mesi scorsi,tanto silenzio, Paolo era tornato a parlare del programma nel corso di un’intervista a Mondotv. L’ex cavaliere si er atolto qualche sassolino dalle scarpe lanciando accuse verso gli attuali protagonisti del programma. “Guardo le repliche di Uomini e Donne e noto che non ci sono più persone che vanno lì per cercare l’amore, ma cercano tutti tanta visibilità. Ho notato questa cosa” aveva dichiarato l’ex cavaliere. Paolo aveva parlato anche della Galgani, la sua ex frequentazione avvenuta ...