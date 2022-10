Trieste espugna il PalaBarbuto La GeVi Napoli sconfitta per 92-95

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022)BASKET - PALLACANESTRO: 92 - 95 Riporta il sito della Lega Basket -legabasket.it- che la Pallacanestrosi sblocca in campionato superando lanel posticipo della 5ª giornata. In avvio di partita, Michineau (10 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) apre le danze con un jumper, Gaines (29 punti) risponde con una tripla ma poi i partenopei fanno subito vedere una maggiore energia e abilità in 1vs1: i lunghi Williams (20 punti e 12 rimbalzi) e Agravanis, perciò, si aggiungono al tiratore Stewart (16 punti) per il primo allungo sull’11-3. Pacher (14 punti) e Gaines cercano di caricarsi i giuliani sulle spalle, ma Stewart continua a bombardare da lontano e Williams si fa sentire ulteriormente sotto canestro (19-7). Con l’ingresso del centro ...