Trapezista del Circo Orfei precipita nel vuota per 4 metri. Il

La carriera Nato nel 1946 nella celebre famiglia circense, dopo il classico percorso di... in particolare con la creazionePalaTrussardi di Milano.Al momento della caduta uno spettatore stava riprendendo con lo smartphone: lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e la giovaneè stata soccorsa e portata d'urgenza in ospedale. ...Tragedia sfiorata al Circo Greca Orfei di Terlizzi. Una trapezista 24enne è precipita nel vuoto durante una performance, facendo un volo di ...Creò nel 1971 lo show itinerante «Stunt Cars», che girò la penisola e l’Europa per oltre tre decenni, attirando fino ad un milione di spettatori all’anno, dai grandi stadi all’autodromo di Monza. Cele ...