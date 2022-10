Tragedia nella musica | morto a 24 anni | fan distrutti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una veraha colpito il mondo dellainternazionale in queste ultime ore. Il giovane cantante èall’improvviso. La notizia ha fatto il giro del web, fan: ecco di chi si tratta. Triste notizia ha destabilizzato in modo profondo il panorama artistico globale. Un giovane artista è venuto a mancare in modo improvviso e precoce, lasciando senza parole i tanti fan che hanno appreso la vicenda. In molti hanno voluto ricordare la sua breve carrierale e anche recitazione con messaggi di cordoglio. fonte foto: AdobeStockIl cantante e attore Lee Ji-han è venuto a mancareserata di sabato 29 ottobre durante la calca della folla a Itaewon, nel centro di Seoul. L’artista ha perso la vita alla giovane età di 24...

stessa sezione, come Autore dell'Anno è stato premiato Paco Roca per Ritorno all'Eden (Tunué),... che travolge chi legge con i suoi personaggi sospesi tra ossessione ee soprattutto con ...A 20 anni dallache il 31 ottobre del 2002 vide l'Italia piangere "gli angeli di San Giuliano di Puglia", ... morirono per il crollo della scuola 'Francesco Jovine' propriolocalità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una vera tragedia ha colpito il mondo della musica internazionale in queste ultime ore. Il giovane cantante è morto all'improvviso.