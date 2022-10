Totti | Antonella Fiordelisi sgancia la bomba al GF Vip | “Mi ha scritto”

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Negli ultimi due anni sono stati attribuiti adalcuni flirt con dei calciatori molto famosi, ma lei ha sempre smentito. Oggi però al GF Vip la bella influencer hato unasu uno degli ex giocatori di calcio più popolari d’Italia. In un momento di confidenze con Edoardo Donnamria e Giaele De Donà, la gieffina ha fatto una confessione su Francesco. “mi ha”, le dichiarazioni dial GF Vip. Secondo, l’ex capitano della Roma le avrebbe: “, em, mi ha“. Ovviamente non sappiamo se sia vero e nel caso cosa le abbia detto. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà indagare in puntata. La ...