(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Undel posto, già noto alla giustizia, è statodai carabinieri di Rivoli, in provincia di, per ildeldi, Carlo Giacone. Ci sarebbero questioni personali, slegate all’attività politica, alla base della violenta aggressione avvenuta la notte tra sabato e domenica. E’ quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Entilocali-online

Un 43enne del posto, già noto alla giustizia, è stato fermato dai carabinieri di Rivoli, in provincia di, per ilomicidio del sindaco di Giaveno, Carlo Giacone. Ci sarebbero questioni personali, slegate all'attività politica, alla base della violenta aggressione avvenuta la notte tra ...La procura diprocede peromicidio. Torino, tentato omicidio sindaco di Giaveno: fermato 43enne Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Aggredito a colpi di martello. Un uomo è stato fermato dai carabinieri nelle indagini sull'aggressione a Carlo Giacone, sindaco di Giaveno (Torino), avvenuta ...