Torino | quello di Djidji è il primo gol da calcio piazzato del campionato

...dopo la sconfitta in trasferta con il, tra i momenti forse meno felici della sua gestione, ma alla vigilia c'era già la certezza di un faccia a faccia per andare oltre l'ultimo step,...Nella mia carriera ho sempre pensato positivo, credendo inche faccio. Quando sono entrato a ... il Milan a - 6 punti Il crollo sul campo delè la spia di una stagione peggiorata sotto ...Nel weekend in cui la nostra Nazionale Campione d’Europa batte al Vigorelli di Milano la Gran Bretagna e si qualifica per le semifinali del Campionato Europeo del 2023, la formazione Under 18 dei Giag ...Torino e Lecce. Al netto di ogni difficoltà, la formazione allenata da Dejan Stankovic dovrà mettere in saccoccia qualche punto per proseguire la rincorsa alla salvezza. Se quelle con viola e granata ...