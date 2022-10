Torino-Milan | le pagelle di CM | Leao mai così male | Djidji perfetto Deludono Origi | Tomori e Milinkovic

...00 Latina - Emma Villas 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Empoli - Atalanta 0 - 2 15:00 Cremonese - Udinese 0 - 0 15:00 Spezia - Fiorentina 1 - 2 18:00 Lazio - Salernitana 1 - 3 20:452 - 1 ...Il Toro ferma la striscia esterna positiva degli uomini di Pioli con una prova di grande ...A Torino vincono i granata, 2-1 il risultato finale contro il Milan. Di seguito le pagelle dei rossoneri. Tatarusanu 5,5: inizia con due interventi determinanti, ma sui gol non fa nulla per evitarli.Al 67' il Milan accorcia sul Torino tra mille polemiche. Lancio lungo per Messias: Milinkovic-Savic esce dai pali, ma sul pallone arriva Buongiorno, che viene strattonato dal brasiliano del Milan. Qui ...