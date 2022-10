Torino-Milan | Juric | “Ora abbiamo sana ignoranza | vittoria giusta”

...00 Latina - Emma Villas 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Empoli - Atalanta 0 - 2 15:00 Cremonese - Udinese 0 - 0 15:00 Spezia - Fiorentina 1 - 2 18:00 Lazio - Salernitana 1 - 3 20:452 - 1 ...Uno - due micidiale, poi controlla e alza il muro. I granata si prendono la fascia sinistra, le seconde palle, la trequarti. Vittoria meritata. il peggiore il migliore 5 milinkovic - savic Domanda ...Complice la sconfitta del Milan, gli uomini di Gasperini si ritrovano secondi a -5 dal Napoli che affronteranno sabato in casa. Alle 15 gli altri due match prima di Lazio-Salernitana e Torino-Milan: l ...La sconfitta con il Torino è meritata, figlia di una prestazione fortemente insufficiente da parte della squadra, intesa in primis come collettivo, ma anche di alcuni singoli che non hanno ...