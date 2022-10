Torino-Milan 2-1 | Pobega | “Poco lucidi | molto imprecisi” | Serie A News

... l'Inter che ora sta volando, ma potremmo metterci anche Lazio e, che ieri si sono improvvisamente fermate , una all'Olimpico l'altra a, ma che prima di imbattersi nell'arguta ...Ilperde ae vede il Napoli allungare il suo vantaggio a 6 punti. Già questo sarebbe sufficiente per dare fiato alle trombe delle contestazioni, oltretutto perché la prestazione esibita dai ...Il Torino ha battuto 2-1 il Milan. In gol per i granata prima Djidji, poi Miranchuk: il russo è stato fra i migliori in campo, 7,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: ...Archiviato il doloroso ko in campionato con il Torino, il Milan si rituffa sulle coppe. Mercoledì alle 21 a San Siro c'è Milan-Salisburgo, ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ai ...