Torino-Milan 2-1 | “Notte da gran Toro | Diavolo k o ” | Serie A News

L'arbitro Abisso non va al monitor e convalida il gol delnonostante la spinta di Messias a Buongiorno e l'allenatore del, Ivan Juric - che aveva rivisto l'azione su un tablet, in panchina - esplode, facendosi espellere. I microfoni di Dazn ...Si ferma il, così come la Lazio , a sorpresa, contro la Salernitana . Pari a reti bianche tra Cremonese e Udinese , vittoria della Dea ad Empoli , con la zona Champions sempre più ...Pioli non è riuscito a controbattere la furia del Torino che ha dimostrato di esserci in campo dal 1 all’ultimo minuto. Sono partite difficili per chi deve preparare anche poi la partita importante di ...Milan, la sconfitta contro il Torino nel posticipo di ieri è una vera grana in casa rossonera. Come dichiarato da Stefano Pioli nel post-partita, la squadra non ha reagito come lui si aspettava, e nel ...