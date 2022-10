Torino-Milan 2-1 | la moviola | “Messias | gol irregolare” | Serie A News

...prima volta e non sarà l'ultima che Leao spegne la luce e il suo personalissimo black - out va a condizionare negativamente la prestazione del. Che certo non è stato brillante al Grande, ...... assorbita l'ondata d'urto rossonera ilha poi iniziato a giocare a viso aperto la sua ... meno di un anno fa veniva scartato proprio dal, ieri si è preso la sua rivincita con una partita ...Serata da dimenticare per Rafa Leao in Torino-Milan: dopo la delusione di Pioli, i giudizi dei quotidiani sportivi sportivi italiani.La partita di ieri sera con il Milan, che ovviamente deve avere seguito nelle successive, è l’emblema di quanto sta facendo Juric con il Torino. Tra mille difficoltà ...