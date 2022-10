Torino-Milan 2-1 | gol di Djidji | Miranchuk e Messias

Leggi su italiasera

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilsconfigge 2-1 ilnel posticipo domenicale della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande. Per i padroni di casa in golal 35? eal 37?,al 67? realizza la rete dei rossoneri. In classifica i campioni d’Italia in carica restano fermi a quota 26 in terza posizione, a 6 punti dal Napoli capolista, mentre i granata salgono a quota 17 al 9° posto. L'articolo proviene da Italia Sera.