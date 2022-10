Top Gun | Maverick arriva in home video in due edizioni Steelbook 4K Ultra HD | Blu-Ray e DVD

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Duein4KHD + Blu-ray, una delle quali in esclusiva su Amazon con un gadget in omaggio, ma anche 4K UHD + Blu-ray standard, DVD e Blu-ray e l'edizione a due dischi che unisce anche il primo Top Gun per l'uscitadi Top Gun:, disponibile dal 31 ottobre. Dopo aver conquistato i botteghini di ogni angolo della Terra, Top Gun:finalmente anche inda oggi 31 ottobre. Il ritorno dell'affascinante Capitano Pete '' Mitchell, interpretato dall'evergreen Tom Cruise, è disponibile per l'acquisto da oggi in due4KHD, di cui una in esclusiva su Amazon.it, 4K UHD ...

Wired Italia

...- nel secondo quarter 2022 è stato il primo tra i distributori in Italia al pari delle grandi majors e ha distribuito in Italia film campioni di incassi come i recenti House of Gucci e: ......- nel secondo quarter 2022 è stato il primo tra i distributori in Italia al pari delle grandi majors e ha distribuito in Italia film campioni di incassi come i recenti " House of Gucci" e ": ... Il mistero del Top Gun cinese rimasto a terra Due edizioni in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, una delle quali in esclusiva su Amazon con un gadget in omaggio, ma anche 4K UHD + Blu-ray standard, DVD e Blu-ray e l'edizione a due dischi che unisce ...Oltre all’incredibile segnatempo messo in mostra dal pilota inglese, c’è da rimanere a bocca aperta di fronte ai gioielli di orologeria sfoggiati da due degli attaccanti più micidiali del mondo e da d ...