Tim Roth | muore il figlio Cormac di 25 anni Il mondo del cinema e della musica in lutto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Graveper l'attore Tim, che ha perso il25enne, per una rara forma di tumore. Il dolorefamiglia, e il cordoglio del, doveera un apprezzato e talentuoso chitarrista

Il musicista Cormacè morto all'età di 25 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Era il figlio dell'attoreed è stata proprio la famiglia a dare, ieri, la notizia della sua scomparsa. In una dichiarazione, si legge che'è morto pacificamente tra le braccia della sua famiglia che lo amava e lo ...CHI ERA - Cormac aveva debuttato nella musica a 21 anni, con l'album Python. E si era subito fatto notare. Nel 2018 era stato coautore della colonna sonora del film New Order di Michael Franco, ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6ef5a118-7fca-81fe-38fb-576163ae94 ...Il musicista Cormac Roth è morto all’età di 25 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Era il figlio dell’attore Tim Roth ed è stata proprio la famiglia a dare, ieri, la notizia della sua scom ...