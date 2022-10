Tim Burton incanta Lucca Comics | ' Il personaggio di Mercoledì? Potrei essere io'

Il regista della serie Netflix sulla figlia della famiglia Addams incontra la stampa e i fan: 'Ho paura di internet e dei social, proprio come la mia protagonista'. Alle 20 l'anteprima ...Bisogna aspettare fino al 23 novembre per vedere Mercoledì , il nuovo progetto di, la sua prima serie tv dopo più di quarant'anni dedicati al grande schermo. Il regista americano è il super ospite di Lucca Comics & Games dove presenta la serie in anteprima il 31 ottobre,...Così racconta Tim Burton: “Sono cresciuto guardando la serie tv e i cartoon originali degli Addams. Quando ero teenager, mi sentivo come Mercoledì. Ero Mercoledì. Condividevo il suo punto di vista, le ...Tra gli ospiti più importanti dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games figura anche il regista americano Tim Burton, che in collaborazione con Netflix presenta la serie tv Mercoledì, spin-off della ...