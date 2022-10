Tim Burton al Lucca Comics | “Mi sono sempre sentito Mercoledì”

Tutti attendono il maestro,. Il regista di Burbank è a Lucca Comics & Games per presentare in una conferenza stampa col direttore del festival Emanuele Vietina il suo ultimo lavoro, la ...Il quarto e penultimo giorno di Lucca Comics & Games 2022 è un lunedì che sa tanto di... Mercoledì ! Nella città toscana è arrivato infatti il visionario regista, autore di tanti iconici film legati soprattutto all'immaginario 'weird', proprio come lo è la Famiglia Addams , pronta a tornare su Netflix con una nuova serie tv. Mercoledì , nomen omen, ...Ascoltare il famoso regista americano Tim Burton parlare sul palco del teatro del Giglio è sogno o realtà Grazie a Lucca Comics & Games 2022 è accaduto veramente! Questa mattina, infatti, il regista ...Nella città toscana è arrivato infatti il visionario regista Tim Burton, autore di tanti iconici film legati soprattutto all’immaginario “weird”, proprio come lo è la Famiglia Addams, pronta a tornare ...