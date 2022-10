The Witcher | il vero motivo per cui Henry Cavill lascia la serie E non è Superman

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La fanbase in rivolta per l'abbandono didellaTheattribuisce tutte le colpe al suo ritorno nei panni di, ma il DCU potrebbe essere stato solo una spinta aggiuntiva La notizia diche non tornerà in The4 e sarà sostituito da Liam Hemsworth hato i fan sotto shock. In Rete si è creata una vera e propria sollevazione popolare con parecchi seguaci delladi Netflix, che hanno imputato al ritorno nel nuovo DCU guidato da James Gunn nei panni diildell'abbandono da parte dell'Uomo d'acciaio del ruolo di Geralt di Rivia. Non c'è da sorprendersi che sia stato uno shock, non solo perché i recasting nel cinema ...