The Witcher | il motivo dell’abbandono di Henry Cavill

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022)non tornerà in The4, la serie tv fantasy di Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, nella quale è stato protagonista per tre stagioni. L’attore, che ha sganciato la bomba su Instagram, sarà sostituito da Liam Hemsworth. La notizia ha lasciato i fan sotto shock. Non solo perché i recasting nel cinema e nelle serie contemporanee sono una vera rarità, ma anche per la dedizione cheha sempre dimostrato nei confronti della serie televisiva e della saga letteraria da cui è tratta. Parecchi seguaci della serie hanno imputato al ritorno nel nuovo DCU guidato da James Gunn nei panni di Superman, ilda parte dell’Uomo d’acciaio con il ruolo di Geralt di Rivia.: le ...