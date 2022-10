“The Vvitch” | il femminismo delle streghe

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un “horror elevato”. Ecco una giusta definizione per “The”. Un’opera cinematografica che sembra pittorica, che affida la riuscita ai toni cupi, alle musiche dissonanti e all’essere in bilico costante tra fiaba e realtà. Non è un caso se il sottotitolo è “A New-England Folktale”, tradotto in italiano come “Vuoi ascoltare una storia?”. Una storia oscura, vecchia come la pietra e macabra. Aggiungiamo noi di BRAVE, in un certo senso, anche femminista. Quello che ci mostra la protagonista è infatti un vero e proprio arco di trasformazione e di autocoscienza. Un film perfetto per Halloween, che coniuga il valore della autodeterminazione ai brividi lungo la schiena. ATTENZIONE: contiene spoiler su “The”. “The”: la trama Siamo nel 1630, in New England. William è un predicatore che, per il suo estremismo ...

