Tetto contante | Governo Meloni per innalzarlo Che cosa significa

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 31 ottobre 2022): il suo innalzamento dovrebbe essere una delle prime misure lanciate dal. In pratica, come molti altri tra quelli susseguitisi nel corso degli ultimi anni, anche l’esecutivo guidato dalla leader di FdI vorrebbe alzare la soglia oltre la quale l’uso del denaroè vietato per legge. Una panoramica veloce sulla questione.: nuova soglia a 10mila euro?: il suo innalzamento dovrebbe essere una delle prime misure lanciate dal. Ha fatto molto discutere l’iniziativa della Lega risalente a metà della settimana scorsa: depositato alla Camera dal Carroccio un disegno di legge che vorrebbe portare la soglia dagli ...