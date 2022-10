Tetrosomus 45 è il superyacht italiano a zero emissioni

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Italystyle Yacht Design e Green Yachts hanno dato vita a45, nuovogreen di origini genovesi. La barca prevede uno scafo in alluminio e acciaio lungo 47,55 metri e si presenta con un profilo aggressivo che viene completato da una prua alta e imponente, pensata per le condizioni di mare avverse. L’eccellenza made in Italy nel nuovo45 Nato in collaborazione con Cheyenne Yachts, il progetto si sviluppa su tre ponti ed è pensato in due configurazioni: Ushuaia, con poppa alta e paratie abbattibili su entrambi i lati, e Capri, con poppa aperta che crea un beach club all’aperto con una piscina protetta da alte fiancate frangivento. In entrambe le versioni, il design prevede un baglio di 9,8 metri e un pescaggio di 2,9 metri.45 può ospitare a bordo fino a 10 persone in 5 cabine, ...