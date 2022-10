Terremoto Roma oggi 31 ottobre | cosa è successo e perché non è segnalata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ un vero e proprio giallo quanto accaduto stamattina ain particolare nella zona di Giardinetti, nel quadrante a est della Capitale. Qui infatti, intorno alle 7.30 di31, è stata avvertita dai residenti una scossa diche, a giudicare dalle testimonianze, si sarebbe avvertita distintamente. Eppure non compare “ufficialmente” da nessuna parte. Il precedente Una situazione analoga si era verificata lo scorso 12. Anche in quella circostanza, la zona era quella diSud, erano state avvertite delle scosse ma, almeno inizialmente, non erano stati riportati. Ovviamente, com’è noto, il principale punto di riferimento in questi casi è l’Istituto Nazionale di Vulcanologia (INGV). Ebbene, in quell’occasione – a differenza di quanto avviene solitamente – ...