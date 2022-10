Tennis | confermato il format della Coppa Davis anche per il 2023 Nuovo accordo con l’ATP

(Di lunedì 31 ottobre 2022), l’ITF e Kosmoshanno annunciato oggi un’alleanza strategica senza precedenti a partire dala sostegno. La nuova partnership è stata stabilita per consentire una collaborazione strategica sulla governance e sull’evoluzionecompetizione, conche ha ottenuto due dei sei posti che compongono il comitato organizzativomanifestazione insieme a ITF e Kosmos, investitori a lungo termine e promotoricompetizione.di fatto per l’anno prossimo ilutilizzato nel 2022: il turno di qualificazione andrà in scena a febbraio nella quinta settimana del ...

Matteo Berretini non giocherà l'ultimo Masters 1000 dell'anno, quello di Parigi Bercy. La notizia è stata data ieri da diversi media e oggi, sul suo profilo Instagram, l'azzurro hala notizia. "Le ho provate tutte per essere pronto per Parigi Bercy, ma sfortunatamente ho ancora bisogno di un po' di tempo. Il mio obiettivo ora è quello di rappresentare l'Italia alle ...Primato personalepure dell'altra statunitense Coco Gauff , quarta davanti alla greca Maria Sakkari , alla francese Caroline Garcia ed alla bielorussa Aryna Sabalenka. Anche le russe Daria ...La notizia è stata data ieri da diversi media e oggi, sul suo profilo Instagram, l’azzurro ha confermato la notizia. “Le ho provate tutte per essere pronto per Parigi Bercy, ma sfortunatamente ho ...