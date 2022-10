Tennis | Berrettini dà forfait anche a Parigi | Mio obiettivo è la Coppa Davis

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Matteodà ufficialmenteal torneo diBercy al via oggi, dopo aver saltato il torneo di Vienna e aver perso definitivamente la possibilità di qualificarsi alle Atp Finals. “Ho provato ogni caso per esser pronto per, ma purtroppo avevo bisogno di un po’ più di tempo”, il suo annuncio social. Ilta azzurro soffre di un infortunio al piede che lo aveva condizionato nella finale del torneo di Napoli persa con Musetti. “Ora il mioè rappresentare l’Italia alle finali di”, ha aggiunto, riferendosi ai quarti in programma a Malaga contro gli Usa dal 24 novembre L'articolo proviene da Ildenaro.it.

